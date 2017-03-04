Раскрывая чарующий мир балета (К юбилею артистки балета и педагога Людмилы Шапкиной)

УФА, 4 мар 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня свой знаменательный большой юбилей отмечает Людмила Васильевна Шапкина ‑ творческая личность, много сделавшая для развития лучших традиций башкирского балетного искусства, ныне отдающая весь свой талант воспитанию молодого поколения танцовщиков.

Людмила Шапкина родилась 4 марта 1952 года в городе Хабаровске.

Любовь к музыке и танцам проявились у нее с самого раннего детства. Исполнилась ее сокровенная мечта ‑ она поступила в Пермское хореографическое училище. Педагогом Людмилы Васильевны стала выдающаяся личность, народная артистка СССР и РСФСР Людмила Павловна Сахарова, очень строгая, но фанатично преданная балету. В 1970 году после окончания училища Людмила Шапкина была принята в балетную труппу Башкирского государственного театра оперы и балета.

Начав с выступлений в небольших сольных партиях, молодая танцовщица за короткое время завоевала положение ведущей солистки. На протяжении своей 28-летней танцевальной карьеры на уфимской сцене Людмила Шапкина исполнила многие ведущие классические партии, в том числе Китри («Дон Кихот» Людвига Минкуса), Лизы («Тщетная предосторожность» Петера Гертеля), Одетты-Одиллии («Лебединое озеро» Петра Чайковского), Сильфиды («Сильфида» Хермана Левенсхольда), Жизели («Жизель» Адольфа Адана), Эгины («Спартак» Арама Хачатуряна), Авроры («Спящая красавица» Петра Чайковского), Марии («Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева), Маши («Щелкунчик» Петра Чайковского), Шафак («В ночь лунного затмения» Мурада Ахметова) и другие. Балерина успешно участвовала в Международном фестивале балетного искусства им. Р. Нуреева в 1993-1998 годах.

Исполнительское мастерство Людмилы Шапкиной отличалось динамичностью и экспрессией, редкой музыкальностью, высокой танцевальной техникой. Она неоднократно выступала на сцене Большого театра и других крупнейших театров страны. Ее партнерами были народные артисты СССР Вячеслав Гордеев, Екатерина Максимова, Надежда Павлова и другие выдающиеся мастера балета. Людмила Шапкина успешно гастролировала по городам России, в Голландии, США, Германии, Китае, Таиланде.

С 1992 года Людмила Васильевна совмещала сценическую деятельность с педагогической работой в Башкирском хореографическом колледже им. Р. Нуреева. С 1998 года является педагогом-репетитором балетной труппы Башкирского государственного театра оперы и балета.

Среди ее воспитанников ‑ прима-балерина театра, заслуженная артистка России, народная артистка Башкортостана, лауреат международных конкурсов, лауреат Государственной премии им. С. Юлаева и Республиканской молодёжной премии им. Ш.Бабича Гузель Сулейманова, известные солисты ‑ Валерия Исаева, Артур Новичков, Арслан Асфатуллин, Ирина Чыонг и другие.

Гузель Сулейманова вспоминала о своем педагоге: «Все восемь лет в училище у меня преподавала Людмила Васильевна Шапкина ‑ уникальная женщина! Она и сейчас работает со мной. Людмила Васильевна фанатично влюблена в балет, привила нам ответственность, порядочность…Если бы не Людмила Васильевна, может быть, балет и не стал бы моей профессией. Мы с ней сейчас вспоминаем те времена, улыбаемся…».

В 1985 году Людмиле Шапкиной было присвоено высокое звание «Заслуженная артистка БАССР», в 1994 году она становится народной артисткой Республики Башкортостан. В 2011 году ей была присуждена премия Союза театральных деятелей России, которую ей вручил председатель Союза Александр Калягин. Людмила Васильевна является лауреатом премии Союза театральных деятелей Республики Башкортостан им. Бэдэр Юсуповой.

Творческая биография Людмилы Шапкиной отражена в 7-м томе Башкирской энциклопедии, на сайтах Башкирского государственного театра оперы и балета, Уфимского хореографического колледжа им. Р. Нуреева, многих справочных изданиях по культуре и балету. В 2007 году в Уфе была издана книга Нины Жиленко «Антре Людмилы Шапкиной», посвященная творчеству балерины и педагога.