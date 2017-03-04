В Башкирии мошенники собрали с граждан более 307 миллионов рулей на строительство жилого дома в центре Фото: Андрей Старостин В Башкирии мошенники собрали с граждан более 307 миллионов рулей на строительство жилого дома в центре Фото: Андрей Старостин

УФА, 4 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

307 миллионов 500 тысяч рублей «заработали» в одном из уфимских жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) на желающих приобрести жилье в многоквартирном доме между улицами Кирова, Пархоменко, Цюрупы и Достоевского.

«Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан предъявлено обвинение трем фигурантам уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дело начали расследовать еще в 2015 году. По версии следствия, один из ЖСК Уфы объявил о приеме денежных средств от граждан для строительства жилого дома в Кировском районе. Деньги от граждан поступали в основном наличные, без зачисления на расчетные счета ЖСК.

Сотрудниками полиции в ходе обысков в офисах и по местам жительства обвиняемых были обнаружены и изъяты документы, содержащие информацию, изобличающую противоправную деятельность обвиняемых.

В целях возмещения ущерба по решению Ленинского районного суда Уфы, было арестовано, изъято и передано на хранение имущество на общую сумму около 350 миллионов рублей – недостроенный жилой дом и 4 автомобиля иностранного производства.

Троим обвиняемым были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и статьей 174.1 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время двое находятся под домашним арестом, еще один объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба МВД РФ.