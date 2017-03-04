В Оренбургской области в ДТП попала фура, перевозившая белых тигров в уфимский цирк Фото: с сайта УМВД России по Оренбургской области В Оренбургской области в ДТП попала фура, перевозившая белых тигров в уфимский цирк Фото: с сайта УМВД России по Оренбургской области

УФА, 4 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Оренбургской области в дорожно-транспортное происшествие попала фура, перевозившая белых тигров в уфимский цирк. Большегруз съехал в кювет недалеко от села Северное на трассе Москва-Челябинск.

По сообщению пресс-службы МВД по Оренбургской области, о случившемся в дежурную часть полиции города Бугуруслана сообщил хозяин грузовика, который сдал его в аренду для перевозки хищников из Волгограда в Уфу. Он заметил, что фура, оборудованная системой ГЛОНАСС, на протяжении нескольких часов стоит без движения.

Приехавшие к месту аварии полицейские обнаружили внутри фуры пять тигров, находящихся в клетках. Прибывший на место происшествия из Уфы дрессировщик диких зверей аттракциона «Белые тигры» Вадим Хлопов удостоверился, что все его питомцы живы и не пострадали.

Водителя большегруза и автомобиля спецсопровождения на месте ДТП не оказалось. Их местонахождение устанавливается.