УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе водитель автобуса сбил на дороге 10-летнюю девочку. Наезд на пешехода произошел в Советском районе днем 4 марта. 44-летний водитель за рулем автобуса «Форд Транзит» следовал по маршруту №74 «Док — Нижегородка», в салоне находился один пассажир. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Двигаясь по улице Карла Маркса со стороны Вокзальной, на улице Карла Маркса, водитель сбил 10-летнюю школьницу. Девочка переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автобуса в установленном месте. Пострадавшую с ушибами увезли в больницу, ей оказана необходимая медпомощь.

В Отделе ГИБДД Управления МВД России по Уфе рекомендуют каждому родителю выделить время и провести со своими детьми разъяснительные беседы по правилам безопасного поведения на дороге.

«Регулярно напоминайте детям о необходимости быть внимательным и осторожным при движении по улицам, и ни в коем случае не подавайте сами плохих примеров, — обратились к гражданам в ведомстве и привели данные статистики по ДТП в столице. — За прошедшие выходные на территории города произошло 249 аварий, в девяти ДТП пострадали 10 человек, погибших нет».