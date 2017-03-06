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6 марта Понедельник

Уфа   °

В Уфе сгорели три иномарки

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе сгорели три иномарки

Фото: группа «БашДТП»/Алиса Варламова

В Уфе сгорели три иномарки

Фото: группа «БашДТП»/Алиса Варламова

УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе сгорели три иномарки. На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 6 марта в 04.20 поступило сообщение о возгорании автомобилей на улице Октябрьской Революции в Кировском районе. На место происшествия прибыли силы и средства МЧС — две единицы спецтехники и шесть огнеборцев, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, сначала загорелся припаркованный Toyota Land Cruiser, затем огонь перекинулся на стоящие рядом Ford Focus и Volkswagen Touareg. Пожар был потушен в 04.39.

Сейчас устанавливаются причины пожара, а также подсчитывается сумма материального ущерба.

Это не первый случай в Уфе, когда во дворах домов горят автомобили. В феврале текущего года в Октябрьском районе сгорели три иномарки. В МЧС назвали причину пожара — поджог.

«Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования правил пожарной безопасности. При пожаре звоните по единому телефону спасателей и пожарных — 01, с мобильного телефона — 101. «Телефон доверия» ГУ МЧС России по РБ: 8 (347) 233-99-99», — напомнили гражданам в ведомстве.

Теги: пожар,МЧС
 
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