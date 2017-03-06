В Башкирии в объектив камеры видеонаблюдения попало дерзкое ограбление ювелирного магазина Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан» В Башкирии в объектив камеры видеонаблюдения попало дерзкое ограбление ювелирного магазина Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в объектив камеры видеонаблюдения попало дерзкое ограбление ювелирного магазина. Преступники, закрыв медицинскими масками лица, ворвались в торговое помещение на улице Ленина в Мелеузе. На записи видно, как они угрожают продавцам предметом, похожим на оружие.

Один из злоумышленников перепрыгнул через витрину и начал собирать украшения в сумку. Сотрудница магазина упала на пол, затем встала и ушла в сторону, куда показал грабитель.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, налетчики похитили драгоценности на несколько миллионов рублей.

В пресс-службе МВД по Башкортостану информацию о разбое подтвердили.

«На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ведется розыск преступников. Сумма ущерба устанавливается», — сказал руководитель пресс-службы ведомства Максим Родионов.