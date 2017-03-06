В Башкирии бывший сотрудник Ростехнадзора осужден за крупную взятку Фото: Андрей Старостин В Башкирии бывший сотрудник Ростехнадзора осужден за крупную взятку Фото: Андрей Старостин

УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Кировский районный суд Уфы приговорил бывшего главного госинспектора отдела по надзору в горнорудной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности по РБ Западно-Уральского управления Ростехнадзора к трем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Он признан виновным по статье «Покушение на получение должностным лицом взятки в крупном размере», сообщили в пресс-службе Прокуратуры республики.

Установлено, что в 2016 году две коммерческие фирмы подали заявки на согласование планов развития горных работ. Сотрудник Ростехнадзора, в компетенции которого было решение данного вопроса, встретился с представителем компаний и сообщил о якобы имевшемся несоответствии представленных документов определенным требованиям.

За их скорейшее согласование он потребовал взятку. Сумму «поощрения» — 100 тысяч рублей с каждого предприятия — он записал на листе бумаги и показал представителю.

На следующий день после получения уже согласованных документов бизнесмен передал «нарисованную» сумму сыну чиновника. Главный госинспектор в это время находился на даче. Позже его задержали сотрудники Управления ФСБ России по республике. 52-летний обвиняемый признал свою вину.

Собранные Следственным комитетом РФ по РБ доказательства суд посчитал достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику Ростехнадзора. В пресс-службе ведомства добавили, что с целью личного обогащения в октябре прошлого года он потребовал незаконное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей за согласование планов развития горных работ по Конезаводскому участку ПГС от ООО «Уршак» и по Кабаковскому месторождению песка и ПГС от ООО «Агидель» у представителя указанных предприятий.