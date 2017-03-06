Житель Башкирии пробрался в дом к ветерану войны и едва не убил его из-за денег Фото: родственника





Житель Башкирии пробрался в дом к ветерану войны и едва не убил его из-за денег Фото: родственника

УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Башкортостана пробрался в дом к ветерану войны и едва не убил его из-за денег. 84-летний пенсионер подвергся нападению в собственном доме в деревне Караново Чекмагушевского района. Родственник потерпевшего рассказал агентству «Башинформ», что сосед забрал у дедушки деньги, но найденной суммы преступнику оказалось мало.

«Он разрезал подушку, вывернул все ящики шкафов, даже в носках искал. Он пытал дедушку: душил шторами и шнуром от утюга», — поделился внук.

Сейчас пострадавший находится в центральной районной больнице в реанимации. «Ему стало лучше, он нас узнал», — сообщил родственник.

По его словам, дедушка является ветераном Великой Отечественной войны, работником тыла, удостоен медалей. Родственники потерпевшего хотят, чтобы преступник был наказан по всей строгости закона и не смог уйти от уголовной ответственности.

«Сегодня ночью из районной больницы поступило сообщение, что к ним из своего дома доставлен житель деревни Караново 1932 года рождения с травмами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что в ночь с пятницы на субботу, с 3 на 4 марта, в дом пенсионера проник неизвестный, причинил ему телесные повреждения и похитил имущество», — прокомментировал руководитель пресс-службы МВД по Башкортостану Максим Родионов.

В настоящий момент подозреваемый установлен и задержан. Им оказался ранее судимый житель той же деревни.