В Башкирии с прошлого года разыскивается житель Свердловской области Фото: Следком по РБ В Башкирии с прошлого года разыскивается житель Свердловской области Фото: Следком по РБ

УФА, 7 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане разыскивается 35-летний Евгений Фадеев. Согласно материалам доследственной проверки, мужчина пропал в начале прошлого года в деревне Юсупово Татышлинского района, куда приехал в гости из города Березовский Свердловской области. Его местонахождение до сих пор не известно.

На момент исчезновения мужчина был одет в болоньевую куртку серого цвета, футболку черного цвета с надписью «Adidas», джинсы голубого цвета, обут в дутыши темного цвета.

Всех, кто знает что-либо о судьбе или месте нахождения этого человека, Следком по РБ просит сообщить по телефону 8(347) 251-75-07, по телефону доверия 8(347)251-62-51 или по телефону 02.