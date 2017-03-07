В Уфе последовательница секты «Орда» ставила смертельные диагнозы и вводила клиентов в транс

УФА, 7 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней женщины. Она обвиняется по статьям «Участие в деятельности религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с причинением вреда здоровью граждан» и «Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности».

По версии следствия, обвиняемая являлась последовательницей организации «Орда», которая тождественна запрещенному религиозному объединению Казахстана «Ата Жолы» («Путь предков»).

В своей квартире в микрорайоне Сипайлово с февраля 2014 года по май 2015 года женщина проводила религиозные обряды и церемонии. Клиентам она сообщала о наличии у них неизлечимых заболеваний и порчи. У лжецелительницы не было медицинского образования и лицензии. Ложные болезни она предлагала лечить при помощи общения с духами предков, камчевания (нанесения ударов кожаной плеткой). «Пациентов» она заманивала в платные паломнические поездки. Женщина вводила посетителей в транс и с помощью манипуляций внушала, что отказ от посещения организации влечет негативные последствия вплоть до смерти. При проведении обрядов она поджигала одурманивающие травы, содержащие психоактивные вещества, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

В результате действий обвиняемой психическому здоровью посетительницы данной организации был причинен тяжкий вред — она стала зависимой от секты.

По иску надзорного ведомства деятельность запрещенной организации была прекращена. Уголовное дело, возбужденное по материалам прокурорской проверки, в настоящее время направлено для рассмотрения в суд.