В отношении сотрудника администрации Уфы возбуждено уголовное дело за «откат» в миллион рублей
УФА, 7 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В отношении сотрудника администрации Уфы возбуждено уголовное дело за «откат» в один миллион рублей. Сотрудниками УФСБ России по РБ по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере 6 марта 2017 года задержан один из сотрудников администрации столицы из числа руководящего состава. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе УФСБ по РБ.
Чиновник требовал от руководителя одной из некоммерческих организаций «откат» в размере более миллиона рублей. Муниципальный служащий якобы должен был оказать содействие в получении финансирования.
Следствием УФСБ по региону в отношении сотрудника мэрии возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение.
В интересах следствия установочные данные обвиняемого и обстоятельства совершенного им преступления не раскрываются.
Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием в администрацию Уфы.