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7 марта Вторник

Уфа   °

В отношении сотрудника администрации Уфы возбуждено уголовное дело за «откат» в миллион рублей

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 7 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В отношении сотрудника администрации Уфы возбуждено уголовное дело за «откат» в один миллион рублей. Сотрудниками УФСБ России по РБ по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере 6 марта 2017 года задержан один из сотрудников администрации столицы из числа руководящего состава. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе УФСБ по РБ.

Чиновник требовал от руководителя одной из некоммерческих организаций «откат» в размере более миллиона рублей. Муниципальный служащий якобы должен был оказать содействие в получении финансирования.

Следствием УФСБ по региону в отношении сотрудника мэрии возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение.

В интересах следствия установочные данные обвиняемого и обстоятельства совершенного им преступления не раскрываются.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием в администрацию Уфы.

Теги: УФСБ России по РБ
 
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