Житель Башкирии получил несколько ударов ножом за придирки к сожительнице и сыну Фото: Андрей Старостин Житель Башкирии получил несколько ударов ножом за придирки к сожительнице и сыну Фото: Андрей Старостин

УФА, 7 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В полицию ночью 15 февраля поступило сообщение о госпитализации мужчины из квартиры в одном из домов города Сибая. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего горожанина по статье «Покушение на убийство».

По версии следствия, вечером в День святого Валентина после совместного застолья 25-летний хозяин дома начал высказывать замечания сожительнице по поводу злоупотребления алкоголем и отсутствия интереса к воспитанию сына. Он разбудил ребенка и заставил повторить таблицу умножения. Это не понравилось 23-летнему знакомому хозяина, который находился у них в гостях. Он схватил нож и несколько раз ударил 25-летнего горожанина. Только благодаря своевременно оказанной медпомощи потерпевший выжил.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.