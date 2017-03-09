Общественный совет при МВД Башкирии проведет прием граждан в Чишминском районе

УФА, 7 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В четверг, 9 марта члены Общественного совета при МВД по РБ совершат рабочую поездку в Чишминский район.

После приема граждан члены советов планируют обсудить планы работы по взаимодействию с другими органами власти, установлению связи между полицией и обществом. Затем планируется посещение изолятора временного содержания при Отделе МВД России по Чишминскому району.

Прием граждан состоится с 10.30 часов до 12.00 часов в здании Отдела МВД России по Чишминскому району (ул. Трактовая, 7), сообщили в пресс-службе МВД по РБ.