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8 марта Среда

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Прокуратура Башкирии поддержала ходатайство об аресте замглавы администрации Уфы

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Прокуратура Башкирии поддержала ходатайство об аресте замглавы администрации Уфы Фото: Олег Яровиков

Прокуратура Башкирии поддержала ходатайство об аресте замглавы администрации Уфы Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Башкортостана поддержала ходатайство следственного отдела Управления ФСБ России по РБ об аресте 43-летнего заместителя главы администрации Уфы. Он обвиняется по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия, чиновник совершил покушение на мошенничество в целях хищения у коммерческой фирмы 1,8 млн рублей. При передаче оговоренной суммы он был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по республике, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Суд избрал фигуранту уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования дела находятся на контроле надзорного ведомства.

Как сообщало агентство «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по РБ, муниципального служащего задержали 6 марта. По первоначальным данным, чиновник требовал от руководителя одной из некоммерческих организаций «откат» в размере более миллиона рублей. Муниципальный служащий якобы должен был оказать содействие в получении финансирования.

Теги: Прокуратура РБ,УФСБ по РБ
 
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