В Башкирии водитель на Daewoo Nexia переехал лежащего на дороге 20-летнего парня Фото: пресс-служба Госавтониспекции по РБ В Башкирии водитель на Daewoo Nexia переехал лежащего на дороге 20-летнего парня Фото: пресс-служба Госавтониспекции по РБ

УФА, 8 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане водитель на Daewoo Nexia переехал лежащего на дороге 20-летнего парня. Жуткое ДТП произошло в ночь на 8 марта на седьмом километре автодороги Дюртюли-Суккулово, в Дюртюлинском районе.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 52-летний местный житель за рулем иномарки наехал на пешехода, предположительно, лежавшего на проезжей части. 20-летний местный житель от полученных травм скончался на месте происшествия. Известно, что пешеход был одет в темную одежду без светоотражающих элементов.

В ведомстве отметили, что на неосвещенных участках дорог, когда часть света фар поглощается темным асфальтом, а дальность обзора ограничивается 30-100 метрами, водителям следует быть весьма осторожными при выборе скоростного режима. Что касается пешеходов, то они значительно повысят свою видимость, если применят в одежде светоотражающие элементы.