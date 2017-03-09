В Башкирии директора психоневрологического интерната оштрафовали за просроченные лекарства Фото: Олег Яровиков В Башкирии директора психоневрологического интерната оштрафовали за просроченные лекарства Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в психоневрологическом интернате хранились просроченные лекарства. Прокуратура города Салавата проверила исполнение законодательства о здравоохранении в деятельности городского психоневрологического интерната.

По информации пресс-службы надзорного ведомства выяснилось, что в госучреждении хранились растворы для инъекций, лекарства, в том числе антибиотики, с истекшими сроками годности. Также сильнодействующие препараты лежали вместе с лекарствами, не включенными в список сильнодействующих, а это запрещено фармацевтическими правилами.

По этим фактам прокурор внес в адрес руководителя учреждения представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении директора интерната возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали на 15 тысяч рублей по статье «Нарушение требований технических регламентов».

После прокурорского вмешательства просроченные лекарства госучреждение передало на уничтожение, сообщили в ведомстве.