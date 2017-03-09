В Башкирии больница заплатит за ошибку врачей более 1,7 млн рублей Фото: автор В Башкирии больница заплатит за ошибку врачей более 1,7 млн рублей Фото: автор

УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Верховный суд Башкортостана, отклонив доводы ответчика об отсутствии его вины, утвердил решение Белорецкого межрайонного суда и взыскал с районной больницы компенсацию морального вреда — более 1,7 млн рублей — за некачественное оказание медпомощи.

Установлено, что в июле 2014 года в родильное отделение поступила женщина, находившаяся на девятом месяце беременности. Несмотря на все основания сделать ей кесарево сечение, врачи решили принять естественные роды. В итоге ребенок получил родовую травму, а затем был признан инвалидом, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Специалисты заключили, что своевременное проведение кесарева сечения позволило бы избежать тяжелых последствий.

Родители ребенка-инвалида обратились в суд с требованием взыскать с Белорецкой ЦРКБ компенсации морального вреда. Прокуратура в суде первой и апелляционной инстанций поддержала требования истцов.