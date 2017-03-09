Следствие запросило информацию об иностранных счетах и вкладах Урала Рахимова Фото: Олег Яровиков Следствие запросило информацию об иностранных счетах и вкладах Урала Рахимова Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Следствие запросило в иностранных банках информацию о счетах и вкладах экс-главы «Башнефти» Урала Рахимова. Из-за этого срок следствия в очередной раз продлен, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Макаренко.

«По поводу наличия каких-либо счетов, вкладов направлены запросы в иностранные банки. Срок следствия подзащитному продлевают из месяца в месяц на том основании, что не пришли ответы от зарубежных банков на следственные запросы. По крайней мере, так пишет следствие в обосновании документов о продлении (срока следствия)», — цитирует информационное агентство слова адвоката.

По словам Сергея Макаренко, процесс является «бессрочным», поэтому «непонятно, сколько так будет продолжаться».

По версии следствия, Урал Рахимов похитил контрольные пакеты акций ряда открытых акционерных обществ общей стоимостью более 130 млрд рублей. Также он получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. Затем Урал Рахимов реализовал пакеты акций в ОАО АФК «Система» и других юридических лиц. Общая сумма сделок составила более 2,5 млрд американских долларов, считают следователи.

Уголовное дело продолжается. Сейчас Урал Рахимов находится в Австрии. Ранее суд Вены отказал в его экстрадиции в Россию. Срок следствия по его делу истекает 28 апреля 2017 года.

Как сообщалось ранее, Мосгорсуд отклонил жалобу адвоката бывшего владельца «Башнефти» Урала Рахимова. Сергей Макаренко настаивал на «синхронизации» уголовного дела его клиента с прекращением уголовного преследования следующего владельца компании Владимира Евтушенкова. Суд признал законными действия следователя, отказавшегося «закрыть» эпизод, связанный с продажей компании.