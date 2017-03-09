В Башкирии сгорело две тонны сена Фото: Андрей Старостин В Башкирии сгорело две тонны сена Фото: Андрей Старостин

УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкирии сгорело две тонны сена. Сообщение о возгорании в личном хозяйстве поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 9 марта в 6.00. Стог сена полыхал на улице Салавата в деревне Кургашево Кигинского района.

На место происшествия прибыли силы и средства МЧС — две единицы техники и пять спасателей. Им удалось потушить огонь через 20 минут после сигнала.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ сообщили, что угрозы распространения огня нет. Погибших и пострадавших нет.

По информации местных жителей, не исключено, что сено подожгли злоумышленники.

«Уважаемые жители республики! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования правил пожарной безопасности! При возгорании звоните по единому телефону спасателей и пожарных — 01, с мобильного телефона — 101. «Телефон доверия» МЧС: 8 (347) 233-99-99», — напомнили в ведомстве.