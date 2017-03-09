В Уфе осудят женщину, бросившую новорожденного сына в подъезде Фото: автор В Уфе осудят женщину, бросившую новорожденного сына в подъезде Фото: автор

УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительный акт в отношении 34-летней местной жительницы. Она обвиняется по статье «Оставление в опасности».

По версии дознания, в ноябре прошлого года женщина родила сына в подъезде дома на улице Гвардейской. Женщина без определенного места жительства бросила нежеланного ребенка и сбежала. Новорожденный остался в опасных для жизни условиях.

Житель дома обнаружил мальчика лежащим на полу в подъезде. Он сразу вызвал полицию. Ребенка увезли в больницу. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Обвиняемая призналась в содеянном. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу, проинформировали в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Как сообщало агентство «Башинформ», стражи порядка оперативно отыскали горе-мать — уроженку Уфы. Она рассказала, что накануне злоупотребила спиртным у своих знакомых. Выйдя на улицу, она почувствовала родовые схватки и зашла в ближайший подъезд. Родив, женщина не знала, как поступить с сыном, и решила оставить его в подъезде.