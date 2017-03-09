В Уфе семья в гибели новорожденной девочки обвиняет врачей роддома при клинике БГМУ Фото: скриншот видео телеканала «Вся Уфа» | Видео: телеканал «Вся Уфа» В Уфе семья в гибели новорожденной девочки обвиняет врачей роддома при клинике БГМУ Фото: скриншот видео телеканала «Вся Уфа» | Видео: телеканал «Вся Уфа»

УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе семья обвиняет в гибели новорожденной девочки врачей роддома при клинике Башгосмедуниверситета. В феврале 28-летняя уфимка потеряла здесь ребенка, сообщает телеканал «Вся Уфа».

В начале прошлого месяца, находясь на девятом месяце беременности, женщина четыре раза приезжала со схватками в данный роддом, находящийся в ведении Минздрава России. Врачи говорили одно и то же: время родов еще не настало, а ребенок, по результатам кардиотокографии, чувствует себя хорошо. Роды приняли только через неделю, 12 февраля, когда ребенок уже умер.

В пресс-службе Следственного комитета РФ по РБ агентству «Башинформ» данную информацию подтвердили. Ведомство организовало проверку по факту смерти новорожденной девочки.

Медики предположили, что ребенок родился мертвым из-за инфекционного заболевания. Но эта версия не подтвердилась. На днях стали известны результаты патологоанатомического исследования плода. Девочка была здорова. Одной из причин смерти врачи называют внутриутробную асфиксию.

Уфимка, потерявшая ребенка, считает, что даже при таком диагнозе можно было спасти ее малышку.

В родильном доме ошибку врача признают, но частично.