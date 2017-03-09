В Уфе в заброшенных садах найдены скелетированные останки человека Фото: ГТРК «Башкортостан» В Уфе в заброшенных садах найдены скелетированные останки человека Фото: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в заброшенных садах нашли скелетированные останки человека. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе республиканского Следственного комитета, останки обнаружены накануне вечером. По данному факту проводится доследственная проверка.

На останках признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительный срок давности смерти — около одного года. Сейчас устанавливаются все обстоятельства гибели человека, а также его личность. Назначено судебно-медицинское исследование для определения пола, возраста и причины смерти, добавили в ведомстве.

ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах отмечает, что кости найдены в одном из пустующих домов в Дёмском районе Уфы. Фотографии с места прислал мобильный репортер.