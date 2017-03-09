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9 марта Четверг

Уфа   °

В Уфе автолюбители и более десяти троллейбусов из-за ДТП застряли в многокилометровой пробке

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе автолюбители и более десяти троллейбусов из-за ДТП застряли в многокилометровой пробке

Фото: автор

В Уфе автолюбители и более десяти троллейбусов из-за ДТП застряли в многокилометровой пробке

Фото: автор

УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе автолюбители и более десяти троллейбусов застряли в многокилометровой пробке из-за ДТП. По данным «Яндекс. Карты», почти трехкилометровый затор образовался в вечерний час пик 9 марта по улицам Степана Кувыкина, Софьи Перовской и Менделеева в сторону остановки «Юридический институт». С натянутыми «рогами» по правой полосе замерли десятки опустевших троллейбусов. Скорость автомобилей и автобусов не превышала пяти километров в час.

Сначала участники дорожного движения решили, что в транспортном коллапсе виноват электротранспорт, так как думали, что отключили подачу электричества. Только у остановки «Юридический институт» выяснилось, что причиной пробки стало обычное ДТП. Дорогу не поделили грузовик Hyundai и пассажирская «ГАЗель». На последней отсутствовал номер маршрута. На место автоаварии прибыли сотрудники ГИБДД. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Теги: ДТП,пробка
 
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