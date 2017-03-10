Уфимец несколько раз ударил ножом хозяина кафе за просьбу покинуть заведение Фото: Карина Камаева Уфимец несколько раз ударил ножом хозяина кафе за просьбу покинуть заведение Фото: Карина Камаева

УФА, 10 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего уфимца. Он обвиняется по статье «Покушение на убийство».

По версии следствия, в феврале 2015 года мужчина с друзьями выпивал в кафе на улице Первомайской. Владелец заведения перед закрытием попросил компанию удалиться. Из-за этого фигурант уголовного дела устроил скандал, который перерос в драку. Обвиняемый достал раскладной брелок-нож и несколько раз ударил хозяина кафе в грудь и живот. Очевидцы вмешались в потасовку и остановили дебошира. Жена пострадавшего вызвала «скорую». Только благодаря вовремя оказанной медпомощи раненого удалось спасти.

30-летний уфимец долгое время скрывался за пределами города и был объявлен в розыск. Полиция задержала его только в сентябре прошлого года.

Обвиняемый признал свою вину частично. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.