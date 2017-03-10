В Башкирии директор салона мобильной связи растратил более миллиона рублей Фото: автор В Башкирии директор салона мобильной связи растратил более миллиона рублей Фото: автор

УФА, 10 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Чекмагушевский межрайонный суд приговорил 26-летнего жителя города Дюртюли — бывшего директора салона мобильной связи — к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также обязал возместить материальный ущерб. Он признан виновным по статье «Растрата вверенного имущества в особо крупном размере». Свою вину подсудимый признал.

Установлено, что, являясь директором магазина мобильной связи, мужчина растратил около 1,2 млн рублей. С июля по сентябрь прошлого года он через систему электронных платежей перевел данную сумму со счетов салона неустановленному лицу. Подсудимый пояснил, что получатель денег обещал ему помочь в улучшении кредитной истории и получении крупного банковского займа. О незаконных действиях директора стало известно после ревизии службы безопасности организации.

В ходе следствия на имущество экс-руководителя, стоимостью свыше 150 тысяч рублей, наложен арест. Уголовное дело в отношении получателя денежных средств выделено в отдельное производство, сообщили в надзорном ведомстве республики.