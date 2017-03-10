В Башкирии в объектив камеры видеонаблюдения попала смертельная драка между вьетнамцами Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»
В Башкирии в объектив камеры видеонаблюдения попала смертельная драка между вьетнамцами
В Башкирии в объектив камеры видеонаблюдения попала смертельная драка между вьетнамцами Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»
УФА, 10 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане в объектив камеры видеонаблюдения попала смертельная драка между вьетнамцами. Кадры потасовки в Стерлитамаке оказались в распоряжении ГТРК «Башкортостан».
По записи видно, как один человек с предметом, похожим на палку, преследует другого, рядом бежит третий. В ходе драки двое мужчин падают на землю. В этот момент один из них ударяет другого ножом. На месте преступления собирается около десяти человек, позже подъезжает машина «скорой помощи».
В результате инцидента погиб 59-летний житель Вьетнама. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
«По ходатайству следователя судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается», — прокомментировали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по РБ.
По информации телеканала, выяснение причин ссоры осложнилось языковым барьером. Необходима помощь переводчика, который бы смог опросить возможных свидетелей — земляков подравшихся граждан Вьетнама.