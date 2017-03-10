В Башкирии в объектив камеры видеонаблюдения попала смертельная драка между вьетнамцами Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан» В Башкирии в объектив камеры видеонаблюдения попала смертельная драка между вьетнамцами Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 10 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в объектив камеры видеонаблюдения попала смертельная драка между вьетнамцами. Кадры потасовки в Стерлитамаке оказались в распоряжении ГТРК «Башкортостан».

По записи видно, как один человек с предметом, похожим на палку, преследует другого, рядом бежит третий. В ходе драки двое мужчин падают на землю. В этот момент один из них ударяет другого ножом. На месте преступления собирается около десяти человек, позже подъезжает машина «скорой помощи».

В результате инцидента погиб 59-летний житель Вьетнама. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«По ходатайству следователя судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается», — прокомментировали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по РБ.

По информации телеканала, выяснение причин ссоры осложнилось языковым барьером. Необходима помощь переводчика, который бы смог опросить возможных свидетелей — земляков подравшихся граждан Вьетнама.