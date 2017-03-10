В Башкирии нетрезвый водитель на остановке сбил женщину и более трех километров вез ее на крыше автомобиля Фото: Андрей Старостин В Башкирии нетрезвый водитель на остановке сбил женщину и более трех километров вез ее на крыше автомобиля Фото: Андрей Старостин

УФА, 10 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Дюртюлинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье «Нарушение ПДД при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По версии следствия, в феврале 2017 года нетрезвый мужчина за рулем ВАЗ-2115 ехал из города Дюртюли в село Старосултанбеково. Водитель потерял контроль над дорожной ситуацией, свернул на тротуар и сбил 41-летнюю женщину, которая стояла на автобусной остановке с трехлетней дочерью. Пострадавшую отбросило на крышу автомобиля. От сильного удара она потеряла сознание, сообщила пресс-служба Прокуратуры РБ. Водитель не остановил машину и проехал более трех километров до села, где попал в очередную аварию. Он врезался в стоявший на обочине автомобиль. Женщина, всё это время находившаяся на крыше машины, упала в сугроб. Очевидцы вызвали «скорую» и полицию.

С переломами, квалифицирующимися как тяжкий вред здоровью, пострадавшую увезли в больницу. Сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя. По показаниям алкотестера, содержание спирта в выдыхаемом воздухе составило 1,3 промилле.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Дюртюлинский районный суд для рассмотрения по существу.

«Водители, садясь за руль автомобиля, не задумываются, что управляют средством повышенной опасности. А находясь за рулем в нетрезвом состоянии, рискуют своей жизнью и жизнью окружающих. Будьте благоразумны! Берегите себя и своих близких. Дорога требует особого уважения», — обратилась к водителям сотрудник отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе Альбина Кадикова.