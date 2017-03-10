Житель Башкирии сбросил мать двоих детей с балкона пятого этажа и получил за убийство десять лет колонии Фото: автор Житель Башкирии сбросил мать двоих детей с балкона пятого этажа и получил за убийство десять лет колонии Фото: автор

УФА, 10 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Мелеузовский районный суд приговорил 27-летнего мужчину к десяти годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима по статье «Убийство». Также он обязан выплатить потерпевшей стороне миллион рублей компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе Мелеузовской межрайонной прокуратуры.

Установлено, что в августе прошлого года сожительница подсудимого пригласила в гости свою 30-летнюю коллегу. В ходе застолья пара поссорилась. Коллега попыталась заступиться за свою знакомую. В результате разъяренный мужчина избил гостью и сбросил на землю с балкона пятого этажа, а сам сбежал.

Жительница Федоровского района от полученных травм скончалась в реанимационном отделении больницы. Двое детей погибшей, младшему из которых четыре года, остались сиротами.

Осужденный не признал свою вину в жестоком преступлении.