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10 марта Пятница

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В Башкирии водитель заплатит 180 тысяч рублей семье сбитого на обочине дороги семилетнего велосипедиста

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии водитель заплатит 180 тысяч рублей семье сбитого на обочине дороги семилетнего велосипедиста Фото: Андрей Старостин

В Башкирии водитель заплатит 180 тысяч рублей семье сбитого на обочине дороги семилетнего велосипедиста Фото: Андрей Старостин

УФА, 10 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане водитель заплатит 180 тысяч рублей семье сбитого на обочине дороги семилетнего велосипедиста. Требование пострадавшего в ДТП ребенка и его матери о взыскании компенсации морального вреда поддержала в суде Бирская межрайонная прокуратура. Суд, в свою очередь, обязал ответчика выплатить указанную сумму.

Установлено, что в июне 2014 года пьяный водитель за рулем ВАЗ-2105 сбил несовершеннолетнего, двигавшегося на велосипеде по обочине дороги. Семилетнего мальчика увезли в больницу с различными переломами. Ребенок находился в бессознательном состоянии в течение шести дней, сообщает пресс-служба Бирской межрайонной прокуратуры.

За причинение тяжкого вреда здоровью виновник получил два года лишения свободы.

Теги: ДТП,компенсация морального вреда
 
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