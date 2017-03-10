В Башкирии водитель заплатит 180 тысяч рублей семье сбитого на обочине дороги семилетнего велосипедиста Фото: Андрей Старостин В Башкирии водитель заплатит 180 тысяч рублей семье сбитого на обочине дороги семилетнего велосипедиста Фото: Андрей Старостин

УФА, 10 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане водитель заплатит 180 тысяч рублей семье сбитого на обочине дороги семилетнего велосипедиста. Требование пострадавшего в ДТП ребенка и его матери о взыскании компенсации морального вреда поддержала в суде Бирская межрайонная прокуратура. Суд, в свою очередь, обязал ответчика выплатить указанную сумму.

Установлено, что в июне 2014 года пьяный водитель за рулем ВАЗ-2105 сбил несовершеннолетнего, двигавшегося на велосипеде по обочине дороги. Семилетнего мальчика увезли в больницу с различными переломами. Ребенок находился в бессознательном состоянии в течение шести дней, сообщает пресс-служба Бирской межрайонной прокуратуры.

За причинение тяжкого вреда здоровью виновник получил два года лишения свободы.