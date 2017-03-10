В Уфе поезд наехал на 14-летнего подростка, пострадавший в реанимации Фото: Олег Яровиков В Уфе поезд наехал на 14-летнего подростка, пострадавший в реанимации Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе Приволжское следственное управление на транспорте проводит проверку по факту травмирования грузовым поездом 14-летнего подростка. Инцидент произошел на 1620 км ночью 10 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Машинист применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Школьник получил серьезные травмы. В настоящее время он находится в реанимации.

Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. В адрес руководства железной дороги следственные органы готовят представление о необходимости усиления мер безопасности при движении поездов, а также о целесообразности оснащения всего подвижного состава видеорегистраторами.