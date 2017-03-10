УФА, 10 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии налоговый инспектор и бухгалтер подозреваются во взяточничестве. Следственные органы завершили расследование уголовного дела. Его героями стали 39-летняя женщина — главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок ФНС России по РБ и 55-летний главный бухгалтер ООО «Мегастройсервис».

По данным следствия, днем 25 мая 2016 года налоговый инспектор, действуя в интересах главного бухгалтера предприятия, передала своему коллеге в рамках оперативно-розыскных мероприятий часть взятки. 250 тысяч рублей предназначались за указание в справке о проведенной им выездной проверке ООО «Мегастройсервис» заниженной суммы неуплаченных налогов. Сумма составляла до 3 миллионов рублей за период с 2013 по 2015 годы.

Проводивший проверку налоговый инспектор, зная о незаконности их действий, еще во время переговоров о передаче ему 300 тысяч рублей сообщил о готовящемся преступлении в Управление ФСБ по РБ. Злоумышленницы были задержаны.

В ходе расследования следователями СКР выявлена задолженность ООО «Мегастройсервис» по уплате налогов свыше 30 миллионов рублей. Материалы дела выделены в отдельное производство. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает старший помощник руководителя Следкома Светлана Абрамова.