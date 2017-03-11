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11 марта Суббота

Уфа   °

За сутки в Башкирии было задержано 98 пьяных водителей

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 11 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

За сутки сотрудники полиции пресекли более 4,2 тысяч нарушений правил дорожного движения. За выезд на полосу встречного движения в запрещенных правилами местах составлены административные материалы в отношении 132 человек. За управление транспортом в состоянии опьянения задержаны 98 водителей, из которых 17 — в столице республики, сообщает Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

В преддверии выходных сотрудниками Госавтоинспекции республики были организованы профилактические мероприятия. Основное внимание было уделено пресечению грубых нарушений правил дорожного движения. Проверялись инспекторами также нарушения правил маневрирования, перевозкидетей, применение ремней безопасности.

Теги: ГИБДД по РБ
 
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