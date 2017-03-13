В колонии Уфы убили осужденного Фото: ИА «Башинформ» В колонии Уфы убили осужденного Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В одном из помещений исправительной колонии Уфы с признаками насильственной смерти найдено тело мужчины. Информация об этом поступила в полицию 9 марта. Республиканский Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Туймазинского района по статье «Убийство».

По версии следствия, в этот день между двумя осужденными в производственном помещении колонии произошел конфликт. Житель республики, осужденный за разбой и хищения, несколько раз ударил ножом 38-летнего жителя Смоленской области, осужденного за убийство и разбой с использованием оружия. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех совершенного преступления, прокомментировали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.