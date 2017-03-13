В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту халатности на 200 млн рублей при строительстве дороги Фото: Олег Яровиков В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту халатности на 200 млн рублей при строительстве дороги Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Следственный комитет Башкортостана по результатам доследственной проверки по материалам, поступившим из Управления ФСБ по РБ, возбудил уголовное дело о халатности на 200 млн рублей при строительстве дороги Бирск — Тастуба — Сатка, на участке обхода села Караидель с мостом через реку Уфу, в Караидельском районе. В незаконных действиях обвиняются должностные лица государственного казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства РБ при строительстве» (ГКУ «УДХ РБ»).

По версии следствия, 15 ноября прошлого года ГКУ «УДХ РБ» и АО «Башкиравтодор» заключили госконтракт на строительство магистрали. В декабре руководством казенного учреждения были подписаны документы о приемке выполненных работ без проверки фактического их объема. В итоге из республиканского и федерального бюджетов на счет «Башкиравтодора» были незаконно перечислены более 200 млн рублей.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.