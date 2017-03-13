Уфимец с пистолетом и электрошокером ограбил два ювелирных магазина Фото: Олег Яровиков Уфимец с пистолетом и электрошокером ограбил два ювелирных магазина Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Орджоникидзевский районный суд Уфы приговорил 39-летнего горожанина к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и обязал возместить причиненный ущерб. Он признан виновным в совершении двух преступлений по статье «Разбой в крупном размере».

Установлено, что в апреле и мае прошлого года уфимец ограбил два ювелирных магазина. Мужчина врывался днем в салон с драгоценностями и, угрожая газовым пневматическим пистолетом, требовал золотые изделия. Когда охранники пытались его остановить, злоумышленник применял электрошокер. Лицо он скрывал медицинской маской и капюшоном.

Похищенные украшения стоимостью около 2 млн рублей он, используя чужой паспорт, реализовал в ломбардах Екатеринбурга.

Подсудимый признался в содеянном, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.