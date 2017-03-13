В Уфе школьница попала под колеса автобуса Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Уфе школьница попала под колеса автобуса Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 13 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе школьница попала под колеса автобуса. ДТП произошло на улице Транспортной накануне вечером. 38-летний местный житель за рулем автобуса «Мерседес» сбил пешехода, предположительно, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии восьмиклассницу с травмами увезли в больницу, сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

На проезжей части нужно быть предельно внимательными всем участникам дорожного движения. В ведомстве отметили, что на неосвещенных участках дорог, когда часть света фар поглощается темным асфальтом, а дальность обзора ограничивается 30-100 метрами, водителям следует быть весьма осторожными при выборе скоростного режима. Что касается пешеходов, то они значительно повысят свою видимость, если применят в одежде светоотражающие элементы.

Сотрудники ГИБДД в регионе за прошедшие сутки разыскали два угнанных автомобиля, пресекли более трех тысяч нарушений ПДД и задержали 82 нетрезвых водителя.