Из-за возгорания в ресторане Уфы эвакуировали 20 человек Фото: автор Из-за возгорания в ресторане Уфы эвакуировали 20 человек Фото: автор

УФА, 13 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Из-за возгорания в ресторане Уфы эвакуировали 20 человек. Пожар произошел в помещении «Alpenholf» на улице Менделеева, в Советском районе города. Сообщение поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 12 марта в 16.26. Эвакуацией людей занимался личный состав четвертой пожарной спасательной части.

На борьбу с огнем прибыли три единицы техники и семь пожарных. Возгорание потушили в 16.50.

Погибших и пострадавших нет, проинформировали в пресс-службе республиканского МЧС. «Произошло воспламенение масляных отложений внутри вентиляционного короба мангала», — пояснили изданию РБК-Уфа в ведомстве.

Это заведение уже попадало в сводки новостей. В январе этого года Советский районный суд Уфы обязал администрацию «Alpenholf» выплатить компенсацию трем посетителям, отравившимся в августе прошлого года некачественной продукцией. Двое потерпевших получили по 40 тысяч рублей, в пользу пострадавшего ребенку суд взыскал 70 тысяч.

В МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать требования правил пожарной безопасности. При пожаре следует звонить по единому телефону спасателей и пожарных — 01, с мобильного телефона — 101.