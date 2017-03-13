В Башкирии полиция разыскивает подозреваемых в убийстве чемпиона по пауэрлифтингу Фото: МВД по РБ В Башкирии полиция разыскивает подозреваемых в убийстве чемпиона по пауэрлифтингу Фото: МВД по РБ

УФА, 13 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане полиция разыскивает подозреваемых в убийстве чемпиона по пауэрлифтингу. В дежурную часть Отдела МВД России по Кумертау 5 марта из городской больницы поступило сообщение, что к ним с травмами привезли 27-летнего и 31-летнего местных жителей.

По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, в одном из ночных клубов города у них возник конфликт, переросший в драку, с несколькими мужчинами. Позже 27-летний пострадавший скончался в больнице.

Материалы полиции передали в следственные органы, где возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых в нападении. Один из них — 31-летний местный житель — был задержан по горячим следам. Сейчас стражи порядка разыскивают Рината Файзрахмановича Ахметова, 1983 года рождения, и Сергея Владимировича Киливника, 1987 года рождения.

«Если вы знаете о местонахождении этих людей или располагаете информацией, которая может помочь в розыске подозреваемых, мы просим сообщить по любому из указанных телефонов: (347) 279-39-02 (дежурная часть МВД по Республике Башкортостан), (347) 279-32-92 (телефон доверия МВД по РБ). Анонимность гарантируется», — обратили к гражданам в ведомстве.

Как сообщало агентство «Башинформ», в одном из клубов Кумертау до смерти избили чемпиона по пауэрлифтингу Владислава Строина.