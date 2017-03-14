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14 марта Вторник

Уфа   °

14 марта жители Башкирии смогут решить вопросы обеспечения законности деятельности сотрудников полиции

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

14 марта врио начальника оперативно-розыскной части МВД по Башкортостану Алексей Муллаяров проведет личный прием граждан по вопросам обеспечения законности деятельности сотрудников органов внутренних дел.

Жители республики могут обратиться к представителю правоохранительного ведомства в Приемной Президента РФ по адресу: Уфа, ул. Цюрупы, 100. Запись на личную встречу ведется по телефонам: 229-74-75, 229-74-76, тел./факс 229-74-58. Прием состоится с 10 до 12 часов по местному времени.

Теги: прием граждан
 
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