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13 марта Понедельник

Уфа   °

В Уфе мужчина получил смертельное ножевое ранение по завершении застолья

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 13 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В полицию 11 марта поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир Калининского района Уфы тела мужчины с признаками насильственной смерти. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по подозрению 35-летнего местного жителя в убийстве. Предполагаемый преступник содержится под стражей, ему уже предъявлено обвинение.

По версии следствия, в квартире было застолье. Ночью 30-летний гость в темноте лег спать на кровать, где спала мать хозяина. Женщина закричала. Ее сын схватил нож и ударил им гостя. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Выяснилось, что хозяин квартиры ранее судим за аналогичное преступление.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти потерпевшего, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

Теги: СКР по РБ,убийство
 
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