В Уфе разыскивается водитель, сбивший во дворе школьника Фото: автор В Уфе разыскивается водитель, сбивший во дворе школьника Фото: автор

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе разыскивается водитель, сбивший во дворе школьника. Наезд на ребенка произошел на улице Мусоргского, в Дёмском районе утром 13 марта. Неустановленный водитель ехал по двору, где сбил 12-летнего мальчика, который находился по ходу движения машины. Ребенка с травмами увезли в больницу. Врачи оказали ему всю необходимую медпомощь.

«Отдел ГИБДД Управления МВД России по Уфе просит всех граждан, владеющих какой-либо информацией о данном ДТП, сообщить по дежурному телефону — 237-02-02 или 02», — обратились к очевидцам в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили, что на территории Уфы проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!».

«Уважаемые родители! Помните, безопасность детей на дорогах зависит от взрослых. При перевозке детей в салоне транспортных средств обязательно используйте удерживающие устройства. Еще раз покажите своему ребенку самый безопасный путь от дома до школы и обратно. Регулярно напоминайте ему о необходимости быть внимательным и осторожным при движении по улицам, и ни в коем случае не подавайте сами плохих примеров», — сказали в ГИБДД.