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14 марта Вторник

Уфа   °

В Уфе водитель на Toyota Land Cruiser сбил пешехода и столкнулся с Nissan Cube

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе водитель на Toyota Land Cruiser сбил пешехода и столкнулся с Nissan Cube Фото: Олег Яровиков

В Уфе водитель на Toyota Land Cruiser сбил пешехода и столкнулся с Nissan Cube Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе водитель на Toyota Land Cruiser 200 сбил пешехода и столкнулся с Nissan Cube. На улице Пугачёва вечером 13 марта 43-летний мужчина за рулем внедорожника допустил наезд на 28-летнего пешехода. Молодой человек переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения в неустановленном месте. Затем Toyota Land Cruiser столкнулась с двигавшимся сзади Nissan Cube. Пешехода с различными травмами увезли в больницу №22.

Отдел ГИБДД Уфы напоминает пешеходам, что переход проезжей части необходимо осуществлять в строго установленных местах: на разрешающий сигнал светофора и по пешеходным переходам. При движении по улицам в темное время суток рекомендуется иметь на одежде световозвращающие элементы.

Теги: ДТП
 
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