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14 марта Вторник

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В Уфе пожар на предприятии «Агидель» тушили 28 огнеборцев

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе пожар на предприятии «Агидель» тушили 28 огнеборцев Фото: автор

В Уфе пожар на предприятии «Агидель» тушили 28 огнеборцев Фото: автор

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе пожар на предприятии «Агидель» тушили 28 огнеборцев. В дежурно-диспетчерскую службу 13 марта в 19.47 поступило сообщение о пожаре на многоотраслевом предприятии «Агидель» по улице Трамвайной.

Когда пожарные подразделения прибыли на место происшествия, то установили, что в цехе деревообработки горят деревянные заготовки для изделий. С огнем боролись девять единиц техники и 28 человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать в 22.44.

«Погибших и пострадавших нет. Пожар на производственный процесс не повлиял. Сейчас проводится доследственная проверка. Причина пожара и сумма материального ущерба устанавливаются», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

В ведомстве призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать требования правил пожарной безопасности. При пожаре следует звонить по единому телефону спасателей и пожарных — 01, с мобильного телефона — 101.

Теги: пожар,МЧС
 
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