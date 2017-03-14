В Уфе горит дебаркадер - ВИДЕОФото: группа «БашДТП»/Айрат Ганеев/ Илина Зиганшина | Видео: Зарина Зайнуллина
В Уфе горит дебаркадер - ВИДЕО
В Уфе горит дебаркадер - ВИДЕОФото: группа «БашДТП»/Айрат Ганеев/ Илина Зиганшина
УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфе горит дебаркадер. О пожаре днем 14 марта сообщили очевидцы и опубликовали фотографии с места происшествия в группе «БашДТП» «ВКонтакте». Столб черного дыма поднялся над рекой в микрорайоне Затон, около стадиона «Водник».
На место пожара прибыли огнеборцы и машина «скорой помощи». Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Дебаркадер — элемент транспортной или складской инфраструктуры, предназначенный для выгрузки или погрузки пассажиров и грузов.