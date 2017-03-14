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В Уфе горит дебаркадер - ВИДЕО

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе горит дебаркадер - ВИДЕО

Фото: группа «БашДТП»/Айрат Ганеев/ Илина Зиганшина | Видео: Зарина Зайнуллина

В Уфе горит дебаркадер - ВИДЕО

Фото: группа «БашДТП»/Айрат Ганеев/ Илина Зиганшина

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе горит дебаркадер. О пожаре днем 14 марта сообщили очевидцы и опубликовали фотографии с места происшествия в группе «БашДТП» «ВКонтакте». Столб черного дыма поднялся над рекой в микрорайоне Затон, около стадиона «Водник».

На место пожара прибыли огнеборцы и машина «скорой помощи». Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Дебаркадер — элемент транспортной или складской инфраструктуры, предназначенный для выгрузки или погрузки пассажиров и грузов.

Теги: пожар,МЧС
 
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