В Уфе произошло лобовое столкновение «скорой помощи» и «Рено Логан» Фото: группа «БашДТП» В Уфе произошло лобовое столкновение «скорой помощи» и «Рено Логан» Фото: группа «БашДТП»

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе произошло лобовое столкновение машины «скорой помощи» и автомобиля «Рено Логан». Очевидец поделился фотографиями с места ДТП в группе «БашДТП» «ВКонтакте». На снимке видно, что иномарка выехала на встречную полосу и лоб в лоб врезалась в спецмашину. Авария произошла днем 14 марта по улице С. Агиша, из-за чего на проезжей части образовалась многокилометровая пробка.

Как рассказал агентству «Башинформ» свидетель инцидента, «сирен не было слышно, но приезжала вторая «скорая», видимо, забрать врача на вызов».

Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Как сообщалось ранее, еще одна спецмашина сегодня плотно застряла на улице Шмидта, в микрорайоне Затон.