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14 марта Вторник

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В одной из деревень Башкирии образовался провал грунта диаметром 25 метров

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В одной из деревень Башкирии образовался провал грунта диаметром 25 метров Фото: соцсети

В одной из деревень Башкирии образовался провал грунта диаметром 25 метров Фото: соцсети

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В деревне Новокулево Нуримановского района Башкортостана образовался провал грунта. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 12 часов по местному времени, диаметр провала — 25 метров, глубина — пять метров. По данным МЧС, местные жители не пострадали. Ближайшая нежилая постройка расположена в 40 метрах от провала, расстояние до жилых домов составляет более километра.

На место провала выехали специалисты ведомства. На данный момент жизнеобеспечение населенного пункта не нарушено. Угрозы жилым домам нет.

Теги: провал грунта
 
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