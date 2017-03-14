Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.13 ↓

EUR 63.26 ↓

14 марта Вторник

Уфа   °

В Башкирии осудят женщину, издевавшуюся над приемной дочерью

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии осудят женщину, издевавшуюся над приемной дочерью Фото: Олег Яровиков

В Башкирии осудят женщину, издевавшуюся над приемной дочерью Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Прокуратура Башкортостана направила в суд уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки, над которой издевалась приемная мать. 40-летняя жительница Кумертау приходилась несовершеннолетней двоюродной тетей, родная мать ребенка была лишена родительских прав.

В течение нескольких дней женщина привязывала девочку на ночь веревками и скотчем к кровати, чтобы та не сбегала из дома. От этих истязаний девочка скончалась. Чтобы скрыть преступление, женщина вывезла тело ребенка в картонной коробке на заброшенный садовый участок. Свою вину в совершении преступления обвиняемая частично признала.

Дело возбуждено по статье «Незаконное лишение несовершеннолетнего свободы, повлекшее по неосторожности его смерть» и направлено в Кумертауский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Теги: Прокуратура РБ,лишение несовершеннолетнего свободы
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть