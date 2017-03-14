В Башкирии осудят женщину, издевавшуюся над приемной дочерью Фото: Олег Яровиков В Башкирии осудят женщину, издевавшуюся над приемной дочерью Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Прокуратура Башкортостана направила в суд уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки, над которой издевалась приемная мать. 40-летняя жительница Кумертау приходилась несовершеннолетней двоюродной тетей, родная мать ребенка была лишена родительских прав.

В течение нескольких дней женщина привязывала девочку на ночь веревками и скотчем к кровати, чтобы та не сбегала из дома. От этих истязаний девочка скончалась. Чтобы скрыть преступление, женщина вывезла тело ребенка в картонной коробке на заброшенный садовый участок. Свою вину в совершении преступления обвиняемая частично признала.

Дело возбуждено по статье «Незаконное лишение несовершеннолетнего свободы, повлекшее по неосторожности его смерть» и направлено в Кумертауский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.