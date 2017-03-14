СМИ: Первый замглавы администрации Уфы находится под подпиской о невыезде Фото: автор СМИ: Первый замглавы администрации Уфы находится под подпиской о невыезде Фото: автор

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Первый заместитель главы администрации Уфы находится под подпиской о невыезде. Об этом со ссылкой на собственные источники 14 марта сообщила «Комсомольская правда-Уфа».

По информации издания, вице-мэр обвиняется в налоговом преступлении. Его подозревают в неуплате подоходного налога при продаже автоцентра в 2011 году.

Несколько дней чиновник, курирующий строительный блок, находится на больничном — проходит лечение в больнице №21. С него взяли подписку о невыезде.

В республиканском Следственном комитете данную информацию не комментируют. У пресс-службы администрации Уфы разъяснений получить пока не удается.

Ранее Прокуратура Башкортостана поддержала ходатайство следственного отдела Управления ФСБ России по РБ об аресте 43-летнего заместителя главы администрации Уфы Ильдара Хасанова. Он обвиняется по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».