В Башкирии работник предприятия пытался заживо сжечь коллегу

УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Житель Салаватского района предстанет перед судом за попытку заживо сжечь коллегу-собутыльника. Все произошло в сентябре прошлого года в поселке Тирлян во время распития спиртного несколькими работниками местного предприятия. Один из участников застолья начал ссору с коллегой, которая чуть не закончилась трагически.

34-летний мужчина облил своего оппонента бензином и поджег. Если бы в ситуацию не вмешались другие работники организации, потерпевший мог погибнуть. Свидетели преступления сорвали с несчастного горящую одежду, оказали первую помощь и вызвали медиков.

30-летний житель Кармаскалинского района получил ожоги разных частей тела. Он прошел длительный курс лечения, но, по его словам, до сих пор не оправился от психологической травмы.

По словам начальника отдела дознания ОМВД России по Белорецкому району, подполковника полиции Артура Хужиахметова, по результатам расследования поджигателю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 119 и 112 Уголовного кодекса РФ «Угроза убийством», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.