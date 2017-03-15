Угнанный в Башкирии автомобиль полицейские нашли в Удмуртии в распиленном виде Фото: с сайта МВД по РБ Угнанный в Башкирии автомобиль полицейские нашли в Удмуртии в распиленном виде Фото: с сайта МВД по РБ

УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Угнанный в Нефтекамске автомобиль полицейские нашли в столице Удмуртии в распиленном виде. В конце февраля в дежурную часть полиции с заявлением о пропаже «Лады Гранты» обратился местный житель. Он рассказал, что за несколько дней до происшествия потерял ключи с брелоком от сигнализации. Но серьезного значения этому не придал, замки и сигнализацию не сменил, достал запасные ключи и забыл о произошедшем.

В Отделе МВД России по городу Нефтекамску сообщили, что работа правоохранителей в первые сутки не дала результатов.

«Нами отрабатывалась версия, что автомобиль могли перегнать за пределы республики, — сказал начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений майор полиции Радик Лукманов. — Добытая оперативная информация подтвердила наши догадки».

В одном из автосервисов Ижевска оперативники обнаружили останки похищенного авто. Для транспортировки в Нефтекамск его грузили по частям.

«В ходе следствия установлено, что 35-летний ранее судимый за кражи нефтекамец нашел на неохраняемой парковке «Ладу Гранту», к которой подошли те утерянные ключи. Завести машину и вывезти в Удмуртию не составило труда. Злоумышленник заехал в первый попавшийся сервис, сочинил правдоподобную историю и оставил автомобиль без документов, забрав за него четверть суммы от стоимости. Руководство автосервиса, не дождавшись обещанных документов, решило разобрать автомобиль на части», — прокомментировал следователь следственного отдела майор юстиции Сергей Ценев.

В настоящее время в отношении задержанного следственным отделом расследуется уголовное дело.